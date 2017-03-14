﻿ Марк-Андре Граньяни: «Белорусы – трудяги, зарабатывающие небольшие деньги. У вас маленькие зарплаты, но и низкие цены». 21.by
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Марк-Андре Граньяни: «Белорусы – трудяги, зарабатывающие небольшие деньги. У вас маленькие зарплаты, но и низкие цены»

15.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни поделился мнением о жизни в Беларуси.

«Когда я говорю о ленивых европейцах, то не имею в виду белорусов и русских. Вы трудяги, тем не менее зарабатывающие небольшие деньги. Конечно, зарплаты белорусов существенно ниже, чем в Канаде. Но не стоит забывать, что и стоимость жизни у нас разная. Здесь я плачу за такси 5 рублей, а в Канаде за это же расстояние — 25 долларов. Все белорусские цены в ресторанах можно умножать на два-три, а то и пять, и это будет средняя стоимость обеда в Канаде.

В Беларуси маленькие зарплаты, но и низкие цены. Для комфортной жизни несемейному канадцу надо зарабатывать где-то 30 тысяч долларов в год. Кажется, что это огромная сумма, правда? Но ведь у нас налоги, как в Скандинавии, — 50 процентов.

Я понимаю раздосадованных белорусов, которые вынуждены жить на небольшие зарплаты. Но заработная плата хоккеистов и учителей точно так же несопоставима в Канаде, как и в Беларуси. Я не сорю деньгами, стараюсь участвовать в благотворительных акциях и доставлять радость в мелочах — дарить клюшки, уделять внимание болельщикам. Я не очень инициативный парень и редко занимаюсь собственными проектами, но ежегодно в летний период принимаю участие в благотворительных матчах и отзываюсь, если кто-то просит о помощи», – сказал Граньяни.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни поделился мнением о жизни в Беларуси.

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