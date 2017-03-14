Известный белорусский лыжник Сергей Долидович объявил о завершении карьеры.

– За свою карьеру вы пробежали не один десяток марафонов. Этот в Лахти получился довольно нетипичным?

– Не сказал бы. Просто в Лахти была очень скоростная трасса, даже быстрее, чем олимпийская в Сочи, что и по времени видно. После мужской эстафеты организаторы насыпали селитру и основательно утрамбовали дорогу, сделав ее сверхжесткой.

За все 50 км лишь человека три меняли инвентарь. Из-за льда на поворотах и подъемах преимущество имели спортсмены, бежавшие на лыжах с кантами — на Atomic, Rossignol и Salomon. И темп сразу был задан настолько высокий, что я рановато «поймал дырку». Потом со шведом Йоханом Ольссоном закрыли просвет, но в этот момент люди еще больше взвинтили скорость, которую не смог поддержать.

Обычно со старта лидеры идут рывками — то ускорятся, то сбавят обороты, а тут после атаки норвежца Андерса Гпоерсена на втором круге постоянно «в натяг» шли — пытались его догнать. И получилось, что я шесть километров пробежал на максимальной скорости. И когда после этого понадобилось еще добавить, мне оказалось нечем — поэтому и отстал.

В марафоне невозможно постоянно поддерживать предельный темп. Кроме того, и день был не мой. Я понимал, что в том состоянии за топ-10 нереально бороться, если только за попадание в пятнашку. А в итоге стал 22-м. Разбежка вроде небольшая — семь строчек в протоколе, но проигрыш был бы меньше.

– А вы сами что решили по поводу Олимпиады?

– Как и говорил осенью, чемпионат мира в Лахти стал моим последним официальным стартом. Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру. Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться.

— Без всякого сожаления?

— Абсолютно. У меня была очень насыщенная карьера. Пусть я не избалован громкими победами, но какие-то всплески были. Однажды я был лучшим на этапе Кубка мира, несколько раз становился призером. И на чемпионатах мира, Олимпиадах не раз участвовал в споре за пьедестал. И пусть не поднялся на него, не считаю свою карьеру неудачной.

Мне нравилось бегать. Появись такая возможность, я бы прошел свой путь заново. Но сейчас я ставлю точку. Тот факт, что, как вы сказали, по-прежнему остаюсь лучшим в национальной сборной, уже не может удовлетворить.

— Сергей, и что дальше? Вы остаетесь тренером Астапенко?

— Не знаю, что решит наша национальная федерация. Как спортсмен, я точно завершаю карьеру. Диплом об окончании БГУФК у меня есть. Кроме того, закончил высшие курсы тренеров. Дело за малым — прояснить, нужен я дома или нет, в этом заключается главная интрига.

— Но и нынешний сезон еще не закончен?

— Да, но не получается завершить его своей группой. Поэтому в Мурманск 16 марта отправлюсь за свой счет, а Юра — по линии Могилевской области. Хотелось бы выехать и на финал Worldloppet в Ханты-Мансийск, где пробежать марафон. В следующем году, скорее всего, буду просто папой и тренером своих старших дочерей, тем более у старшей Оли что-то вроде начинает получаться.

Ей 16 уже — самое время приступать к серьезным тренировкам. Даше пока 11, но она тоже катается. Пока могу себе позволить, почему бы год не посвятить семье, которая до сих пор была обделена моим вниманием. Слава Богу, никаких обид ни на кого не держу. Нужно просто осмотреться и смириться. А там все вернется на круги своя, – сказал Долидович.