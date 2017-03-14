Белорусский специалист Юрий Пышник поделился мнением о Виталии Родионове и Ренане Брессане.

— Обращает на себя внимание возвращение в состав сборной Беларуси форварда Родионова, который уже несколько лет не выступал за нее. Как вы к этому относитесь?

— Всегда говорил о том, что Виталию место в сборной. До сих пор не могу понять, почему Александр Хацкевич игнорировал его кандидатуру. Хорошо, что Игорь Криушенко пригласил этого форварда в команду.

Вот и в матче за Суперкубок Родионов себя здорово проявил. Он цеплялся за мяч, создавал моменты. При этом в паспорт игрока смотреть не стоит. Необходимо оценивать его действия на поле.

— В сборную вызван Брессан, который в последнее время не так часто, как прежде, попадает в поле внимания руководства нашей сборной...

— Вот его бы я не привлекал под знамена национальной дружины. Наши ребята выглядят по крайней мере не хуже, чем бразилец. Вообще, тренер хочет посмотреть на кандидатов в сборную своими глазами, чтобы понять, на кого можно будет рассчитывать, – сообщил Пышник.