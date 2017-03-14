МИНСК, 15 мар — Sputnik. Известный белорусский лыжник Сергей Долидович объявил о завершении карьеры, сообщает издание "Спортивная панорама" .

С 22 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия) прошел Чемпионат мира по лыжным гонкам. Лучший результат Долидовича в Лахти — 22-е место в масс-старте (50 километров свободным стилем). Для 43-летнего белоруса прошедшие соревнования стали 12-ми в карьере (с 1995 — 2017 годы).

"Как и говорил осенью, чемпионат мира в Лахти стал моим последним официальным стартом. Я не чувствую в себе больше ни сил, ни запаса, ни драйва для того, чтобы продолжать карьеру. Я мог бы поехать на Олимпиаду в седьмой раз, но это не тот рекорд, который может заинтересовать. Пришло время остановиться", — сказал Долидович.

По словам спортсмена, он расстается с большим спортом без всякого сожаления. Долидович отметил, что у него была очень насыщенная карьера. "Пусть я не избалован громкими победами, но какие-то всплески были. Однажды я был лучшим на этапе Кубка мира, несколько раз становился призёром. И на чемпионатах мира, Олимпиадах не раз участвовал в споре за пьедестал", — пояснил он.

Спортсмен рассказал, что, несмотря на отсутствие олимпийских пьедесталов в карьере, он не считает ее неудачной. "Мне нравилось бегать. Появись такая возможность, я бы прошёл свой путь заново. Но сейчас я ставлю точку", — продолжил лыжник.

"Тот факт, что, как вы сказали, по-прежнему остаюсь лучшим в национальной сборной, уже не может удовлетворить", — заключил он.

Долидович, напомним, участвовал в шести подряд Олимпиадах (1994-2014) и 12 ЧМ.