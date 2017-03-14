«Радио Би-Эй» стало информационным партнером «Ислочи»

Заместитель директора по маркетингу «Ислочи» Сергей Паращенко и генеральный продюсер радиостанции Дмитрий Смирнов подписали сегодня договор о сотрудничестве.

Сообщается, что в рамках этого договора запланировано проведение совместных мероприятий, как на домашних матчах нашей команды, так и в эфире радиостанции. 104,6 – радиоволна для слушателей Минска.

«В истории клуба «Ислочь» было разное, как и в жизни любого человека. Но мы видим, что у ребят есть главное – азарт, дерзость, желание доказать, что команда по праву занимает место в высшей лиге. А еще есть бесстрашие, что очень ярко отражает эмблема клуба: каким бы грозным ни был соперник, сражаться до конца, до финального свистка отдавая игре все силы. Мы уверены, что на наших глазах рождается история успеха, и хотим быть частью этой истории. В эфире «Радио Би-Эй» будут звучать анонсы всех матчей команды, итоги игр, интервью с футболистами, тренерами. Все это обязательно поможет увеличить число преданных болельщиков «Ислочи», с которыми мы рады будем встречаться на стадионах», – сказал Смирнов.

Напомним, Radio BA International – первая радиостанция в Беларуси, которая начала вещание в FM диапазоне и имеет самые давние традиции, самый большой опыт вещания, самый длительный контакт с аудиторией и соответственно обладает динамикой и гибкостью. Радиостанция мгновенно стала известной и полюбилась слушателям Минска. На сегодняшний день вещание радиостанции – это более чем 100 городов страны.