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Гетце, скорее всего, сможет играть в следующем сезоне
15.03.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дортмундская «Боруссия» поделилась информацией касательно полузащитника Марио Гетце.
В феврале стало известно, что у футболиста выявлено нарушение обмена веществ. Первая фаза лечения дала положительные результаты.
Как ожидается, в начале лета полузащитник сможет вернуться к тренировочной работе, ориентированной на то, чтобы играть на профессиональным уровне. Сейчас футболист работает индивидуально, продолжается реабилитация. Цель полузащитника – придти в полную готовность к началу следующего сезона.
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Дортмундская «Боруссия» поделилась информацией касательно полузащитника Марио Гетце.
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