«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ.

Хорватский клуб возвращается в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL) , в которой играл с 2009 по 2013 год.

В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. Пробиться в плей-офф команде удалось только в дебютном сезоне-2013/14.