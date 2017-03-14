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«Медвешчак» больше не будет выступать в КХЛ, команда вернется в австрийскую лигу
15.03.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ.
Хорватский клуб возвращается в Австрийскую хоккейную лигу (EBEL) , в которой играл с 2009 по 2013 год.
В КХЛ «Медвешчак» выступал четыре сезона. Пробиться в плей-офф команде удалось только в дебютном сезоне-2013/14.
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«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ.
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