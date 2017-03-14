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Загребский "Медвешчак" больше не будет выступать в КХЛ

15.03.2017 15:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мар — Sputnik. Хоккейный клуб "Медвешчак" (Загреб, Хорватия) покидает Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и в следующем сезоне будет выступать в Австрийской хоккейной лиге (EBEL), сообщается на официальном сайте турнира.

Загребский "Медвешчак" больше не будет выступать в КХЛ
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Руководство EBEL ранее подтвердило, что "медведи" выполнили все необходимые условия, чтобы принять участие в розыгрыше лиги уже в сезоне-2017/18.

Глава EBEL Питер Меннель заявил, что рад возвращению "Медвешчака" в лигу (клуб ранее выступал в Австрийской хоккейной лиге с 2009 по 2013 годы). В свою очередь президент загребского клуба Дамир Гоянович поблагодарил руководство лиги за предоставленную возможность участия в ней. "Мы сделаем все возможное, чтобы создать сильную команду", — заявил Гоянович.

"Медвешчак" в текущем сезоне остался за бортом плей-офф КХЛ, заняв по итогам регулярного чемпионата 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Хорватский клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14. В дебютном сезоне он вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил пражскому "Льву" (0-4). Больше в плей-офф загребская команда в КХЛ не попадала. До 2009 года "Медвешчак" выступал в EBEL.

"Медведи" выступали в Западной конференции КХЛ вместе с минским "Динамо". Команды провели десять матчей, четыре из которых "зубры" проиграли. 

 
Теги: Минск
 
 
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