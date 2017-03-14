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Стало известно время начала матчей первых трех туров
15.03.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Департамент по проведению АБФФ назначил время проведения матчей 1-3 туров чемпионата Беларуси-2017.
1-й тур:
1 апреля (суббота)
Минск – Динамо Брест (14.00)
Городея – Шахтер (15.00)
Торпедо-БелАЗ – Ислочь (16.00)
Днепр – Динамо Минск (17.00)
Гомель – БАТЭ (19.30, трансляция ТВ)
2 апреля (воскресенье)
Нафтан – Слуцк (14.00)
Неман – Славия (16.00)
Крумкачы – Витебск (19.30, ТВ)
2-й тур
8 апреля (суббота)
Ислочь – Неман (14.00)
Славия – Городея (16.00)
Витебск – Днепр (18.00)
9 апреля (воскресенье)
Динамо Минск – Нафтан (15.00)
Шахтер – Гомель (16.30, ТВ)
БАТЭ – Минск (17.00)
Крумкачы – Динамо Брест (18.00)
10 апреля (понедельник)
Слуцк – Торпедо-БелАЗ (17.30, ТВ)
3-й тур
14 апреля (пятница)
Нафтан – Витебск (17.30)
Днепр – Крумкачы (19.00)
15 апреля (суббота)
Городея – Ислочь (17.00)
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск (15.30, ТВ)
Неман – Слуцк (16.00)
Минск – Шахтер (17.00)
Гомель – Славия (18.00)
Динамо Брест – БАТЭ (20.00, ТВ)
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Департамент по проведению АБФФ назначил время проведения матчей 1-3 туров чемпионата Беларуси-2017.
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