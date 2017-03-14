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Стало известно время начала матчей первых трех туров

15.03.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Департамент по проведению АБФФ назначил время проведения матчей 1-3 туров чемпионата Беларуси-2017.

1-й тур:

1 апреля (суббота)

Минск – Динамо Брест (14.00)

Городея – Шахтер (15.00)

Торпедо-БелАЗ – Ислочь (16.00)

Днепр – Динамо Минск (17.00)

Гомель – БАТЭ (19.30, трансляция ТВ)

2 апреля (воскресенье)

Нафтан – Слуцк (14.00)

Неман – Славия (16.00)

Крумкачы – Витебск (19.30, ТВ)

2-й тур

8 апреля (суббота)

Ислочь – Неман (14.00)

Славия – Городея (16.00)

Витебск – Днепр (18.00)

9 апреля (воскресенье)

Динамо Минск – Нафтан (15.00)

Шахтер – Гомель (16.30, ТВ)

БАТЭ – Минск (17.00)

Крумкачы – Динамо Брест (18.00)

10 апреля (понедельник)

Слуцк – Торпедо-БелАЗ (17.30, ТВ)

3-й тур

14 апреля (пятница)

Нафтан – Витебск (17.30)

Днепр – Крумкачы (19.00)

15 апреля (суббота)

Городея – Ислочь (17.00)

Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск (15.30, ТВ)

Неман – Слуцк (16.00)

Минск – Шахтер (17.00)

Гомель – Славия (18.00)

Динамо Брест – БАТЭ (20.00, ТВ)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Департамент по проведению АБФФ назначил время проведения матчей 1-3 туров чемпионата Беларуси-2017.

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