﻿ Жозе Моуринью: «Хорошо, что Калачев не сыграет против «МЮ». «Ростову» будет его не хватать». 21.by
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Жозе Моуринью: «Хорошо, что Калачев не сыграет против «МЮ». «Ростову» будет его не хватать»

15.03.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

Первый матч в Ростове завершился со счетом 1:1.

«Мы сделаем все возможное для выхода в четвертьфинал. Результат 1:1 в первом матче говорит о том, что еще ничего не решено. Мы знаем, что «Ростов» – очень хорошая команда. Я знаю, что они провели много гостевых матчей против больших клубов, поэтому у них есть опыт международных соревнований. Все это ставит под сомнение окончательный результат.

Дисквалификация Калачева? Да, для нас хорошо, что он не сыграет. Думаю, у них имеется решение для этой проблемы. В игре против «Терека» соперник произвел ротацию, чтобы проверить имеющихся футболистов. В основе вышел Игорь Киреев, который достаточно успешно заменил Калачева. Но Тимофей – опытный, серьезный футболист с хорошим менталитетом, которого «Ростову» явно будет не хватать», — сказал Моуринью.

Ответная игра состоится завтра и начнется в 23.05 по белорусскому времени.

Калачев как хэдлайнер матча с «МЮ»

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

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