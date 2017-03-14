В четверг, 16 марта, первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич проведут диалог в телестудии федерации.

Поводом для встречи стал сюжет программы о назначении главного тренера национальной сборной, который был показан в эфире телеканала «Беларусь 5» вечером 6 марта.

В пятницу, 10 марта, в ходе интервью для АБФФ-ТВ Сергей Сафарьян пригласил Николая Григорьевича в студию АБФФ-ТВ для диалога, на что автор и ведущий проекта ответил согласием. Онлайн видео-трансляция начнется 16 марта в 17.00.