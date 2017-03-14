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Сафарьян 16 марта встретится с Ходасевичем в студии АБФФ-ТВ

15.03.2017 16:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 16 марта, первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич проведут диалог в телестудии федерации.

Поводом для встречи стал сюжет программы о назначении главного тренера национальной сборной, который был показан в эфире телеканала «Беларусь 5» вечером 6 марта.

В пятницу, 10 марта, в ходе интервью для АБФФ-ТВ Сергей Сафарьян пригласил Николая Григорьевича в студию АБФФ-ТВ для диалога, на что автор и ведущий проекта ответил согласием. Онлайн видео-трансляция начнется 16 марта в 17.00.

 

 
 
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В четверг, 16 марта, первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич проведут диалог в телестудии...

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