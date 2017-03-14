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«Беларусь 5» покажет по два матча из первых трех туров чемпионата Беларуси
15.03.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
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Также известны матчи, которые будет транслировать «Беларусь 5».
Телевидение покажет по два матча из тура.
1-й тур:
Гомель – БАТЭ (19.30, 1 апреля)
Крумкачы – Витебск (19.30, 2 апреля)
2-й тур:
Шахтер – Гомель (16.30, 9 апреля)
Слуцк – Торпедо-БелАЗ (17.30, 10 апреля)
3-й тур:
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск (15.30, 15 апреля)
Динамо Брест – БАТЭ (20.00, 15 апреля)
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Как сообщалось ранее, стало известно время начала первых трех туров чемпионата Беларуси.
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