﻿ «Беларусь 5» покажет по два матча из первых трех туров чемпионата Беларуси. 21.by
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«Беларусь 5» покажет по два матча из первых трех туров чемпионата Беларуси

15.03.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, стало известно время начала первых трех туров чемпионата Беларуси.

Также известны матчи, которые будет транслировать «Беларусь 5».

Телевидение покажет по два матча из тура.

1-й тур:

Гомель – БАТЭ (19.30, 1 апреля)

Крумкачы – Витебск (19.30, 2 апреля)

2-й тур:

Шахтер – Гомель (16.30, 9 апреля)

Слуцк – Торпедо-БелАЗ (17.30, 10 апреля)

3-й тур:

Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск (15.30, 15 апреля)

Динамо Брест – БАТЭ (20.00, 15 апреля)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как сообщалось ранее, стало известно время начала первых трех туров чемпионата Беларуси.

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