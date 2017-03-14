﻿ Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. 21.by
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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина

15.03.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Магнитогорский «Металлург» одолел «Барыс» (3:2) белорусского тренера Эдуарда Занковца в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, магнитогорцы завершили серию в 4 матчах, не отдав «Барысу» ни одной игры. «Магнитка» стала первой командой в этом сезоне, вышедшей в финал конференции Кубка Гагарина.

В финале Востока «Металлург» сыграет либо с «Ак Барсом», либо с «Авангардом» (2-1 в серии).

 
 
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Магнитогорский «Металлург» одолел «Барыс» (3:2) белорусского тренера Эдуарда Занковца в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

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