Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.

– В принципе, нормальная игра. У нас большие проблемы с составом, много больных, некоторые играли после болезней. Для меня даже удивительно, что Кулинич и Макаров выдержали два тайма, потому что они серьезно болели до игры.

Вот только гол, конечно, такому опытному игроку непозволительно привозить на пятой минуте. Ребята пытались выполнять то, о чем я их просил. Во втором тайме добавили в контроле мяча, движении. Второй тайм, конечно, намного лучше первого удался.

– Поясните выбор схемы с тремя центральными защитниками?

– У меня просто не было других вариантов. Видели, кто на скамейке сидел? Пацаны по 18 лет. Просто эта схема идеально подходила под игроков, которые были в строю. Хотя мы эту схему вообще не наигрывали на сборах. Ни разу по ней не играли в товарищеских матчах. Всех, кто был в строю, выставил сегодня в первом тайме. И эта схема идеально подходила в этой ситуации.

– Уходя на перерыв, вы что-то выговаривали судьям. Что именно?

– Ну потому что судья что, не видит, что защитник отдал пас вратарю? Это же свободный удар! Все видят, только арбитр почему-то не видит. Что еще можно ему выговаривать. И тот испугался и свистнул. Конец тайма.

Как и на последних минутах встречи: мы атакуем, наш мяч, а они отдают его БАТЭ. И последние две минуты мы были вынуждены отбиваться. Ну все видят, что мяч ушел от БАТЭ. Не видят только боковой и главный судьи. Вот что я выговаривал.

– Антураж соответствует уровню четвертьфинала Кубка?

– Да не следил я за антуражем, я смотрел за своей командой. Меня антураж как-то слабо волнует, меня заботит игра моей команды. Хочу, чтобы она хорошо играла.

– В чем нужно добавить в ответном матче, чтобы пройти в полуфинал?

– Добавить с такой командой как БАТЭ сложно, вы же понимаете. Посмотрите, кто в БАТЭ играет и кто у меня. Будем стараться. Получится – хорошо. Нет – поздравим БАТЭ с выходом в полуфинал. Борисовская команда мощная, сбалансированная во всех линиях. Постараемся добавить в движении, контроле мяча. И смелее надо сыграть, – сказал Кондратьев, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.