﻿ Индиан-Уэллс (АТР). 1/8 финала. Федерер сыграет с Надалем, Джокович – с Киргиосом. 21.by
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Индиан-Уэллс (АТР). 1/8 финала. Федерер сыграет с Надалем, Джокович – с Киргиосом

15.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится 36-я встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

9 – 19 марта 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Душан Лайович (Сербия)
4:2
Дата проведения
15 марта, 20.16
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Пабло Куэвас (Уругвай)
Дата проведения
15 марта, 21.30
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
16 марта, 03.00
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
16 марта, 05.30
Онлайн матча

 

Малек Жазири (Тунис)  Джек Сок (США)
Дата проведения
15 марта, 23.00
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония)  Дональд Янг (США)
3:1
Дата проведения
15 марта, 20.11
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
16 марта, 02.00
Онлайн матча

 

Ник Киргиос (Австралия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
16 марта, 00.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится 36-я встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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