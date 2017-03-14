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Индиан-Уэллс (АТР). 1/8 финала. Федерер сыграет с Надалем, Джокович – с Киргиосом
15.03.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится 36-я встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
9 – 19 марта 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
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В четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится 36-я встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
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