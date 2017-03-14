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Швеция – Беларусь. Форсберг, Классон и еще 20 футболистов вызваны на матч квалификации ЧМ-2018

15.03.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон назвал состав на на матч квалификации чемпионата мира 2018 против национальной команды Беларуси.

Вратари: Карл-Йохан Йонссон («Генгам»), Нордфелт Кристоффер («Суонси»), Робин Ольсен («Копенгаген»);

Защитники: Понтус Янссон («Лидс Юнайтед»), Виктор Линделоф Нильссон («Бенфика»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Филип Хеландер («Болонья»), Людде Аугустинссон («Копенгаген»), Оскар Вендт («Боруссия» Менхенгладбах), Микаэль Лустиг («Селтик»);

Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Сэм Ларссон («Херенвен»), Себастьян Ларссон («Сандерленд»), Якоб Йоханссон (АЕК Афины), Хильемарк Оскар («Дженоа»), Альбин Экдаль («Гамбург»), Джимми Дурмаз («Тулуза»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»);

Нападающий: Маркус Берг («Панатинаикос»), Джон Гвидетти («Сельта»), Кристоффер Нюман («Айнтрахт» Брауншвейг), Ола Тойвонен («Тулуза»).

 
 
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон назвал состав на на матч квалификации чемпионата мира 2018 против национальной команды Беларуси.

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