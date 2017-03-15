Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

– У нас большие очень проблемы с составом, много игроков больных, травмированных. Но молодежь сегодня порадовала. Хоть мы и проиграли, но я игрой своей команды доволен, особенно во втором тайме.

В первой половине была какая-то скованность. Просил играть смело, в открытый футбол. Но в начале встречи сами себе привезли ненужный гол. Немножко растерялись. А так, в принципе, ни в чем не уступили БАТЭ, могли забить. Думаю, с нашей стороны нормальный футбол. Ну а БАТЭ есть БАТЭ. Сливки все в БАТЭ, – сказал Кондратьев.