Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился впечатлениями о поединке с «Минском» (1:0) в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Беларуси.

– Мы забили на выезде и не пропустили – с точки зрения двухматчевого противостояния хороший результат. Правда, в плане игры не все удалось. Особенно это касается контроля мяча. Постараемся сделать правильные выводы и постоянно улучшать как данный аспект, так и другие.

Уже перекинулись с ребятами мнениями – и в шутку предположили, что слишком рано открыли счет. Сразу взорвались, после чего имели еще несколько моментов. Потом почему-то успокоились, сели ниже. Может, дело в психологии. «Минску» на домашней арене требовалось идти в атаку, восстанавливать равновесие. И перед перерывом мы отдали инициативу.

Во втором и мы, и соперники имели шансы отличиться. Главное, что в итоге победу праздновал БАТЭ. Но расслабляться нельзя – впереди ответная встреча. У нас есть небольшой задел, и нужно постараться перевес укрепить. Тем более это первый матч в году на «Борисов-Арене». Стратегию на игру тренерский штаб объяснит очень подробно. Понятно, что задача – порадовать своих болельщиков и завоевать путевку в полуфинал, – сказал Володько.