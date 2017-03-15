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Хосеп Гвардиола: «Мы провели великолепный второй тайм, но забыли выйти на поле в первом»

16.03.2017 01:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Мы провели великолепный второй тайм, но забыли выйти на поле в первом. Мы хотели агрессивно защищаться при атаках соперника. «Манчестер Сити» был лучше во втором тайме, но этого было недостаточно.

Обычно мы показываем игру хорошего уровня, но сегодня этого не было. Мы извлечем урок из этого поражения. У нас еще мало опыта.

Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить больше голов, но мы или не воспользовались. Именно поэтому мы и вылетели из Лиги чемпионов.

На этом уровне очень важны стандарты. «Барселона» и «Реал» забивали с них в матчах Лиги чемпионов на прошлой неделе. Нам же это не удалось.

Мы будем работать над собой, но Лига чемпионов – турнир очень высокого уровня. Иногда здесь нужно нечто особенное и удача. Сегодня у нас не было ни того, ни другого», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о вылете команды из Лиги чемпионов.

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