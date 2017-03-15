|
Гвардиола впервые в тренерской карьере не сумел выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
16.03.2017 01:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии