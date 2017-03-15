«Манчестер Сити» проиграл «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) и вылетел из турнира по сумме двух встреч.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

До этого команды под руководством 46-летнего специалиста неизменно добирались как минимум до полуфинала.