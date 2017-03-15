﻿ «Атлетико» и «Монако» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Атлетико» и «Монако» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

16.03.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Атлетико» и «Монако» обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мадридцы по сумме двух встреч оказались сильнее немецкого «Байера» (4:2, 0:0). «Монако» оказался сильнее в противостоянии с «Манчестер Сити» (3:5, 3:1).

Ранее в следующую стадию Лиги чемпионов пробились «Бавария», «Реал», «Боруссия Д», «Барселона», «Ювентус» и «Лестер».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Атлетико» и «Монако» обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Георгий Кондратьев: «БАТЭ есть БАТЭ. Сливки все в Борисове»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика