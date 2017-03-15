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«Атлетико» и «Монако» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
16.03.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридцы по сумме двух встреч оказались сильнее немецкого «Байера» (4:2, 0:0). «Монако» оказался сильнее в противостоянии с
Ранее в следующую стадию Лиги чемпионов пробились «Бавария», «Реал», «Боруссия Д», «Барселона», «Ювентус» и «Лестер».
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«Атлетико» и «Монако» обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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