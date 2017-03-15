«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара по воротам «Монако» в первом тайме ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.

Эта игра стала первой для манкунианцев в Лиге чемпионов, когда им не удалось ударить по воротам соперника в первом тайме.

Tribuna.com провела онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити» .