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«Монако» – «Сити». Гости впервые не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме матча Лиги чемпионов
16.03.2017 03:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара по воротам «Монако» в первом тайме ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.
Эта игра стала первой для манкунианцев в Лиге чемпионов, когда им не удалось ударить по воротам соперника в первом тайме.
Tribuna.com провела
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«Монако» – «Сити». Гости впервые не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара по воротам «Монако» в первом тайме ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.
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