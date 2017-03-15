﻿ «Монако» – «Сити». Гости впервые не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме матча Лиги чемпионов. 21.by
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«Монако» – «Сити». Гости впервые не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме матча Лиги чемпионов

16.03.2017 03:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара по воротам «Монако» в первом тайме ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.

Эта игра стала первой для манкунианцев в Лиге чемпионов, когда им не удалось ударить по воротам соперника в первом тайме.

Tribuna.com провела онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Манчестер Сити».

 
 
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«Манчестер Сити» не нанес ни одного удара по воротам «Монако» в первом тайме ответного матча плей-офф Лиги чемпионов.

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