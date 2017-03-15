Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен выходом команды в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Я доволен. Хочу поздравить игроков. Многое изменилось за последние 4 года, но футболисты продолжают полностью выкладываться на поле.

Это важный шаг вперед для клуба. Мы всегда хотим совершенствоваться и достигать новых вершин.

Лига чемпионов – особый турнир, очень важно, что мы пробились в четвертьфинал.

Облак сыграл фантастически. Вратарь «Байера» тоже был очень хорош», – сказал Симеоне.