МИНСК, 16 мар — Sputnik. Футбольные клубы "Монако" и "Атлетико" пополнили список чевтертьфиналистов Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.

Накануне прошли два заключительных матча 1/8 финала ЛЧ: монегаски на своем поле нанесли поражение английскому "Манчестер Сити" (3:1, счет по сумме двух встреч 6:6), а "Атлетико" не смог одолеть "Байер" (0:0, 4:2).

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В следующем раунде плей-офф турнира сыграют испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Ювентус", английский "Лестер", а также "Монако".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 апреля, ответные встречи будут сыграны 18-19 апреля.