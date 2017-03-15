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Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

16.03.2017 08:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мар — Sputnik. Футбольные клубы "Монако" и "Атлетико" пополнили список чевтертьфиналистов Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.

Накануне прошли два заключительных матча 1/8 финала ЛЧ: монегаски на своем поле нанесли поражение английскому "Манчестер Сити" (3:1, счет по сумме двух встреч 6:6), а "Атлетико" не смог одолеть "Байер" (0:0, 4:2).

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В следующем раунде плей-офф турнира сыграют испанские  "Барселона", "Реал" и "Атлетико", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), итальянский "Ювентус", английский "Лестер", а также "Монако".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 апреля, ответные встречи будут сыграны 18-19 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Борьбу за самый престижный клубный трофей продолжат три испанских клуба, два немецких и по одному из Англии, Италии и Франции.

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