﻿ Александр Володько: «На матче с «Минском» футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны». 21.by
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Александр Володько: «На матче с «Минском» футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны»

16.03.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал о причинах слабого антуража на первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси против «Минска».

– Футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны, учитывая, что стадион «Минска» довольно уютный и компактный, – сказал Володько.

Напомним, встречу «Минск» – БАТЭ посетило лишь 950 зрителей. Репортаж с этого матча читайте в материале Tribuna.com.

«Пока не можем доминировать на чужом поле все 90 минут». БАТЭ приблизился к полуфиналу Кубка, но не явил полную силу

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал о причинах слабого антуража на первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси против «Минска».

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