Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал о причинах слабого антуража на первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси против «Минска».

– Футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны, учитывая, что стадион «Минска» довольно уютный и компактный, – сказал Володько.

Напомним, встречу «Минск» – БАТЭ посетило лишь 950 зрителей . Репортаж с этого матча читайте в материале Tribuna.com.

«Пока не можем доминировать на чужом поле все 90 минут». БАТЭ приблизился к полуфиналу Кубка, но не явил полную силу