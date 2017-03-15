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Александр Володько: «На матче с «Минском» футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны»
16.03.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал о причинах слабого антуража на первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси против «Минска».
– Футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны, учитывая, что стадион «Минска» довольно уютный и компактный, – сказал Володько.
Напомним, встречу «Минск» – БАТЭ
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Александр Володько: «На матче с «Минском» футболистов было слышно намного лучше, чем болельщиков. Грустно, что наши матчи не собирают полные трибуны»
Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал о причинах слабого антуража на первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси против «Минска».
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