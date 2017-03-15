﻿ НБА. «Милуоки» нанес поражение «Клипперс», «Бостон» обыграл «Миннесоту» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Милуоки» нанес поражение «Клипперс», «Бостон» обыграл «Миннесоту» и другие результаты

16.03.2017 07:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Амбициозный «Бостон» примет набравшую обороты «Миннесоту», которая продолжает борьбу за место в Топ-8 Западной конференции. В Майами сойдутся еще две команды, которые нацелены на зону плей-офф – местные «Хит» примут «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (26 + 11 передач), Бил (24), Портер (14 + 10 подборов), Гортат (8 + 10 подборов), М-ф Моррис (5 + 7 подборов)  старт; Богданович (19), Маинми (6), Дженнингс (3), Саторански (2), Смит (0).
Даллас
Барнс (22 + 9 подборов), Новицки (20), Сет Карри (19), Феррелл (9), Финни-Смит (2 + 8 подборов)  старт; Ноэл (12), Бруссино (11 + 9 подборов), Харрис (10), Бареа (6 + 13 передач), Межри (1).

Индиана – Шарлотт 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)
Дата проведения
16 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (39), Майлз (9), Тиг (8 + 8 подборов + 11 передач), Тернер (6 + 11 подборов), Янг (2)  старт; Эллис (16), Робинсон (9), Серафин (6), Кристмас (3), Брукс (0), Янг (0), Стаки (0).
Шарлотт
Кидд-Гилкрист (10), Лэмб (8 + 7 подборов), Уокер (7), Зеллер (7), Марв. Уильямс (4)  старт; Камински (20), Белинелли (11), Уэбер (8), Робертс (2), Грэм (0), Вуд (0).

Бостон – Миннесота 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (27), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Брэдли (18), Джонсон (8), Краудер (7)  старт; Смарт (10 + 6 передач), Олиник (10), Розир (8), Браун (5), Жеребко (4).
Миннесота
Рубио (23 + 7 передач), Уиггинс (21), Таунс (17 + 14 подборов), Дженг (8 + 9 подборов), Раш (5)  старт; Мухаммад (21), Данн (4), Бьелица (3), Джонс (2), Стивенсон (0).

Майами – Новый Орлеан 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Драгич (33), Уайтсайд (20 + 17 подборов + 5 потерь), Уэйтерс (14), Макгрудер (2), Бэббит (0)  старт; Эллингтон (19), Джонсон (10 + 9 передач), Дж. Джонсон (10), Ричардсон (8), Рид (4), Уайт (0).
Новый Орлеан
Дэвис (27 + 8 подборов), Казинс (19 + 9 подборов), Холидэй (11 + 8 передач), Хилл (4), Селден (3)  старт; Мур (18), Каннингем (11), Кроуфорд (10), Фрэйзер (5), Аженса (4).

Детройт – Юта 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)
Дата проведения
16 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Колдуэлл-Поуп (10), Джексон (8), М-с Моррис (8), Луэр (7), Драммонд (6)  старт; Смит (16), Харрис (12), Бэйнс (12 + 12 подборов), Джонсон (2), Марьянович (2), Буллок (0).
Юта
Хэйворд (25 + 9 подборов + 6 передач), Джордж Хилл (17), Джонсон (12), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Худ (0)  старт; Инглс (12), Экзам (7), Диао (7), Беркс (5), Нето (0), Уити (0).

Чикаго – Мемфис 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Рондо (17 + 8 передач), Батлер (14 + 7 подборов), Уэйд (8), Портис (8 + 7 подборов), Лопес (8)  старт; Миротич (14), Валентайн (11 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7), Ципзер (2), Фелисио (2).
Мемфис
Конли (27 + 9 подборов + 7 передач), Марк Газоль (27 + 7 передач), Аллен (10), Картер (7), Грин (4 + 7 подборов)  старт; Рэндолф (8 + 9 подборов), Дэниелс (6), Эннис (5), Райт (4), Харрисон (0).

Хьюстон – Лейкерс 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Беверли (9), Андерсон (0)  старт; Уильямс (30 + 7 передач), Гордон (10), Харрелл (10), Нене (10), Браун (9), Деккер (8 + 9 подборов), Уилджер (0).
Лейкерс
Рэндл (32 + 8 подборов), Кларксон (18), Ингрэм (18), Зубац (2), Янг (0)  старт; Эннис (7), Робинсон (6), Расселл (5 + 7 потерь), Нваба (4), Брюэр (4), Нэнс (4), Метта Уолд Пис (0), Блэк (0).

Сан-Антонио – Портленд 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)
Дата проведения
16 марта, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (34 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (13 + 6 передач), Дедмон (4), Грин (3)  старт; Ли (12), Пау Газоль (12), Джинобили (7 + 6 передач), Форбс (2), Симмонс (0), Андерсон (0).
Портленд
Лиллард (36), Макколлум (26), Нуркич (16 + 9 подборов + 5 потерь), Вонле (12), Харклесс (3)  старт; Крэбб (10), Напьер (5), Амину (2 + 8 подборов), Ленард (0).

Финикс – Сакраменто 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)
Дата проведения
16 марта, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Уоррен (24 + 9 подборов), Букер (19), Крисс (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Юлис (13 + 13 передач), Лень (6 + 8 подборов)  старт; Уильямс (14 + 11 подборов), Барбоза (4), Дадли (4), Прайс (0), Джонс (0).
Сакраменто
Аффлало (14), Коули-Стайн (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Куфос (13), Лоусон (11 + 6 передач), Хилд (7)  старт; Лабиссьер (32 + 11 подборов), Гэллоуэй (8), Темпл (8), Эванс (0), Папаяннис (0).

Клипперс – Милуоки 96:97 (20:28, 26:18, 23:21, 27:30)
Дата проведения
16 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Джордан (22 + 17 подборов), Гриффин (18 + 7 подборов), Редик (16), Мба а Муте (9), Пол (6 + 7 передач + 6 потерь)  старт; Кроуфорд (14), Спейтс (5), Фелтон (2), Риверс (2), Джонсон (2).
Милуоки
Миддлтон (16 + 7 подборов), Адетокумбо (16), Брогдон (11), Снелл (7), Макер (3)  старт; Деллаведова (12), Монро (12), Телетович (11), Хенсон (5 + 7 подборов), Терри (4).
 
 
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В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

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