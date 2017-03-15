НБА. «Милуоки» нанес поражение «Клипперс», «Бостон» обыграл «Миннесоту» и другие результаты
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В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Амбициозный «Бостон» примет набравшую обороты «Миннесоту», которая продолжает борьбу за место в Топ-8 Западной конференции. В Майами сойдутся еще две команды, которые нацелены на зону плей-офф – местные «Хит» примут «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
16 марта, 02.00,
«Verizon Center»
Вашингтон
(26 + 11 передач),
Уолл (24),
Бил (14 + 10 подборов),
Портер (8 + 10 подборов),
Гортат (5 + 7 подборов) М-ф Моррис старт;
(19),
Богданович (6),
Маинми (3),
Дженнингс (2),
Саторански (0). Смит
Даллас
(22 + 9 подборов),
Барнс (20),
Новицки (19),
Сет Карри (9),
Феррелл (2 + 8 подборов) Финни-Смит старт;
(12),
Ноэл (11 + 9 подборов),
Бруссино (10),
Харрис (6 + 13 передач),
Бареа (1). Межри
Дата проведения
16 марта, 02.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(39),
Джордж (9),
Майлз (8 + 8 подборов + 11 передач),
Тиг (6 + 11 подборов),
Тернер (2) Янг старт;
(16),
Эллис (9),
Робинсон (6),
Серафин (3),
Кристмас (0),
Брукс (0),
Янг (0). Стаки
Шарлотт
(10),
Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов),
Лэмб (7),
Уокер (7),
Зеллер (4) Марв. Уильямс старт;
(20),
Камински (11),
Белинелли (8),
Уэбер (2),
Робертс (0),
Грэм (0). Вуд
Дата проведения
16 марта, 02.30,
«TD Garden»
Бостон
(27),
Томас (20 + 9 подборов + 8 передач),
Хорфорд (18),
Брэдли (8),
Джонсон (7) Краудер старт;
(10 + 6 передач),
Смарт (10),
Олиник (8),
Розир (5),
Браун (4). Жеребко
Миннесота
(23 + 7 передач),
Рубио (21),
Уиггинс (17 + 14 подборов),
Таунс (8 + 9 подборов),
Дженг (5) Раш старт;
(21),
Мухаммад (4),
Данн (3),
Бьелица (2),
Джонс (0). Стивенсон
Дата проведения
16 марта, 02.30,
«American Airlines Arena»
Майами
(33),
Драгич (20 + 17 подборов + 5 потерь),
Уайтсайд (14),
Уэйтерс (2),
Макгрудер (0) Бэббит старт;
(19),
Эллингтон (10 + 9 передач),
Джонсон (10),
Дж. Джонсон (8),
Ричардсон (4),
Рид (0). Уайт
Новый Орлеан
(27 + 8 подборов),
Дэвис (19 + 9 подборов),
Казинс (11 + 8 передач),
Холидэй (4),
Хилл (3) Селден старт;
(18),
Мур (11),
Каннингем (10),
Кроуфорд (5),
Фрэйзер (4). Аженса
Дата проведения
16 марта, 02.30,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(10),
Колдуэлл-Поуп (8),
Джексон (8),
М-с Моррис (7),
Луэр (6) Драммонд старт;
(16),
Смит (12),
Харрис (12 + 12 подборов),
Бэйнс (2),
Джонсон (2),
Марьянович (0). Буллок
Юта
(25 + 9 подборов + 6 передач),
Хэйворд (17),
Джордж Хилл (12),
Джонсон (12 + 9 подборов + 4 блок-шота),
Гобер (0) Худ старт;
(12),
Инглс (7),
Экзам (7),
Диао (5),
Беркс (0),
Нето (0). Уити
Дата проведения
16 марта, 03.00,
«United Center»
Чикаго
(17 + 8 передач),
Рондо (14 + 7 подборов),
Батлер (8),
Уэйд (8 + 7 подборов),
Портис (8) Лопес старт;
(14),
Миротич (11 + 7 подборов),
Валентайн (7),
Картер-Уильямс (2),
Ципзер (2). Фелисио
Мемфис
(27 + 9 подборов + 7 передач),
Конли (27 + 7 передач),
Марк Газоль (10),
Аллен (7),
Картер (4 + 7 подборов) Грин старт;
(8 + 9 подборов),
Рэндолф (6),
Дэниелс (5),
Эннис (4),
Райт (0). Харрисон
Дата проведения
16 марта, 03.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(20),
Ариза (18 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь),
Харден (15 + 10 подборов),
Капела (9),
Беверли (0) Андерсон старт;
(30 + 7 передач),
Уильямс (10),
Гордон (10),
Харрелл (10),
Нене (9),
Браун (8 + 9 подборов),
Деккер (0). Уилджер
Лейкерс
(32 + 8 подборов),
Рэндл (18),
Кларксон (18),
Ингрэм (2),
Зубац (0) Янг старт;
(7),
Эннис (6),
Робинсон (5 + 7 потерь),
Расселл (4),
Нваба (4),
Брюэр (4),
Нэнс (0),
Метта Уолд Пис (0). Блэк
Дата проведения
16 марта, 03.00,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(34 + 9 подборов + 6 передач),
Ленард (19 + 7 подборов),
Олдридж (13 + 6 передач),
Миллс (4),
Дедмон (3) Грин старт;
(12),
Ли (12),
Пау Газоль (7 + 6 передач),
Джинобили (2),
Форбс (0),
Симмонс (0). Андерсон
Портленд
(36),
Лиллард (26),
Макколлум (16 + 9 подборов + 5 потерь),
Нуркич (12),
Вонле (3) Харклесс старт;
(10),
Крэбб (5),
Напьер (2 + 8 подборов),
Амину (0). Ленард
Дата проведения
16 марта, 05.00,
«US Airways Center»
Финикс
(24 + 9 подборов),
Уоррен (19),
Букер (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов),
Крисс (13 + 13 передач),
Юлис (6 + 8 подборов) Лень старт;
(14 + 11 подборов),
Уильямс (4),
Барбоза (4),
Дадли (0),
Прайс (0). Джонс
Сакраменто
(14),
Аффлало (14 + 11 подборов + 4 блок-шота),
Коули-Стайн (13),
Куфос (11 + 6 передач),
Лоусон (7) Хилд старт;
(32 + 11 подборов),
Лабиссьер (8),
Гэллоуэй (8),
Темпл (0),
Эванс (0). Папаяннис
Дата проведения
16 марта, 05.30,
«Staples Center»
Клипперс
(22 + 17 подборов),
Джордан (18 + 7 подборов),
Гриффин (16),
Редик (9),
Мба а Муте (6 + 7 передач + 6 потерь) Пол старт;
(14),
Кроуфорд (5),
Спейтс (2),
Фелтон (2),
Риверс (2). Джонсон
Милуоки
(16 + 7 подборов),
Миддлтон (16),
Адетокумбо (11),
Брогдон (7),
Снелл (3) Макер старт;
(12),
Деллаведова (12),
Монро (11),
Телетович (5 + 7 подборов),
Хенсон (4). Терри
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В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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