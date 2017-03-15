В среду, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Амбициозный «Бостон» примет набравшую обороты «Миннесоту», которая продолжает борьбу за место в Топ-8 Западной конференции. В Майами сойдутся еще две команды, которые нацелены на зону плей-офф – местные «Хит» примут «Новый Орлеан» ДеМаркуса Казинса и Энтони Дэвиса.

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