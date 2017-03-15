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Савостьянов подписал 2-летний контракт с «Неманом»
16.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Евгений Савостьянов подписал новый контракт с «Неманом». Срок действия соглашения составит два года.
Ранее сообщалось о том, что игрок проходил просмотр в
Савостьянов в минувшем сезоне провел 19 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Подробную статистику игрока
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Полузащитник Евгений Савостьянов подписал новый контракт с «Неманом».
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