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Савостьянов подписал 2-летний контракт с «Неманом»

16.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Евгений Савостьянов подписал новый контракт с «Неманом». Срок действия соглашения составит два года.

Ранее сообщалось о том, что игрок проходил просмотр в «Шахтере» и «Жетысу».

Савостьянов в минувшем сезоне провел 19 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Савостьянов подписал 2-летний контракт с «Неманом»

 
 
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Полузащитник Евгений Савостьянов подписал новый контракт с «Неманом».

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