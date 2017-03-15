Полузащитник Евгений Савостьянов подписал новый контракт с «Неманом». Срок действия соглашения составит два года.

Ранее сообщалось о том, что игрок проходил просмотр в «Шахтере» и «Жетысу» .

Савостьянов в минувшем сезоне провел 19 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Подробную статистику игрока смотрите здесь .



