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Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи
16.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». «Краснодар» Мартыновича дома сыграет с «Сельтой», а «Ростов» Калачева – в гостях с «Манчестер Юнайтед».
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 1:2
Первый матч: 5:2
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:1
Первый матч: 2:4
Первый матч: 1:0
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи
В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».
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