﻿ Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи

16.03.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». «Краснодар» Мартыновича дома сыграет с «Сельтой», а «Ростов» Калачева – в гостях с «Манчестер Юнайтед».

1/8 финала

Ответные матчи

Краснодар Россия – Сельта Испания
Дата проведения
16 марта, 21.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

Генк Бельгия – Гент Бельгия
Дата проведения
16 марта, 21.00, «Кристал Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 5:2

Бешикташ Турция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
16 марта, 21.00, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Манчестер Юнайтед Англия – Ростов Россия
Дата проведения
16 марта, 23.05, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Рома Италия – Лион Франция
Дата проведения
16 марта, 23.05, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:4

Андерлехт Бельгия – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
16 марта, 23.05, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

Боруссия М Германия – Шальке-04 Германия
Дата проведения
16 марта, 23.05, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Аякс Голландия – Копенгаген Дания
Дата проведения
16 марта, 23.05, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».

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