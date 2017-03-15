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SEHA-лига. БГК проведет с «Загребом» решающий матч за выход в Финал четырех
16.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 16 марта, в Вараждине состоится заключительный матч регулярного чемпионата SEHA-Лиги. Для выхода в Финал четырех турнира белорусскому клубу необходимо набирать очки в игре с обеспечившим себе плей-офф «Загребом».
SEHA-лига
Загреб Хорватия – БГК имени Мешкова Беларусь
16 марта, 20.00
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Положение команд: Вардар – 47 очков (18 матчей), Веспрем – 44 (18), Загреб – 34 (17), Целе – 33 (18), БГК имени Мешкова – 32 (17), Горенье – 18 (18), Нексе – 18 (18), Металург – 17 (18), Татран – 13 (18), Извиджач – 4 (18).
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Сегодня, 16 марта, в Вараждине состоится заключительный матч регулярного чемпионата SEHA-Лиги.
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