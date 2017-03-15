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Дэйна Уайт: «Думаю, что бой Мэйвезер – МакГрегор состоится»
16.03.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент UFC Дэйна Уайт неожиданно изменил свое мнение и теперь утверждает, что бой чемпиона UFC Конора МакГрегора против чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйвезера должен состояться.
«Я думаю, что это произойдет, – заявил Уайт. – Определенно сделка будет очень сложной – большие эго и вовлечено много разных людей. В таких случаях договориться всегда сложнее. С другой стороны, здесь замешано много денег. Я просто не вижу причин, по которым этот бой может не состояться.
Конор МакГрегор очень крупный. Ему 27 лет. Он сейчас на пике своей карьеры. Флойду – 40 и у него всегда были проблемы с левшами. Конор – левша и сильно бьет. Когда он бьет людей, они падают. Определенно, Флойд не сможет нокаутировать его. Я не говорю, что Конор выиграет боксерский бой, но это делает его интересным».
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Президент UFC Дэйна Уайт неожиданно изменил свое мнение и теперь утверждает, что бой чемпиона UFC Конора МакГрегора против чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда...
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