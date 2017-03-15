Главный тренер БГК им. Мешкова Сергей Бебешко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Загребом», в котором решится вопрос участия белорусского клуба в Финале четырех SEHA-Лиги.

– Важный для нас матч. В этом году клубу исполняется 15 лет и мы бы хотели провести Финал четырех в Бресте. Для этого в Хорватии нужно брать очки. Думаю, все ребята понимают ответственность. «Загреб» в последних матчах прибавил в игре. Добавился Павлович. Миклавчич играет свой лучший сезон – гандболист в очень хорошей форме. Вернулся Хорват. Без него «Загребу» было очень тяжело.

Команда сильная, опытная. Мне кажется, что в Лиге чемпионов у них было скомканное начало. Если бы они начали так, как продолжили после Нового года, команда спокойно попала бы в шестерку. То, что «Загреб» обыграл на своей площадке в Лиге чемпионов и «Вардар», и «Райн Левен» говорит о многом. SEHA-лига – это другой турнир. Но на своей площадке хорваты очень опасны. Даже несмотря на то, что задачу выхода в Финал четырех они уже решили. Понятно, что психологическая нагрузка будет больше на нас. Но команда уже не раз доказывала, что может выходить из трудных стрессовых ситуаций с высоко поднятой головой, – сказал Бебешко.

Ранее Tribuna.com сообщала, что Финал четырех SEHA-Лиги может пройти в Бресте в случае выхода туда белорусского клуба.

Для того, чтобы выйти в Финал четырех, БГК нужно не проиграть «Загребу». Отметим, что хорватская команда обеспечила выход в нокаут-раунд.

Положение команд: Вардар – 47 очков (18 матчей), Веспрем – 44 (18), Загреб – 34 (17), Целе – 33 (18), БГК имени Мешкова – 32 (17), Горенье – 18 (18), Нексе – 18 (18), Металург – 17 (18), Татран – 13 (18), Извиджач – 4 (18).