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«Витебск» встретится с болельщиками с участием представителей органов госуправления и милиции
16.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
23 марта в 18:00 в конференц-зале витебского «Центрального спортивного комплекса» состоится встреча «Витебска» с болельщиками.
Сообщается, что во встрече примут участие игроки команды, тренерский штаб и администрация «Витебска», а также представители органов государственного управления, правоохранительных органов и СМИ.
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23 марта в 18:00 в конференц-зале витебского «Центрального спортивного комплекса» состоится встреча «Витебска» с болельщиками.
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