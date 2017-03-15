Станислав Смагин, специально для Sputnik.

И не то чтобы у меня было тогда какое-то особое нехорошее или пренебрежительное отношение к Александру и Тимофею. Нет, вообще никакого практически отношения не было, они казались — далее сознательный оксюморон — яркими представителями безликого сонма провинциальных футболистов, ничем не отличающихся друг от друга.

"Локомотив" и любой другой клуб из числа богатых-титулованных-столичных даже не в лучшие эпохи от подобного футбольного пролетариата отделяла пропасть. Сейчас в турнирной таблице "Локомотив" и "Ростов" соседи, шансы на попадание в еврокубки следующего сезона примерно одинаковые — одинаково невыдающиеся; у "Локомотива" даже повесомее — правда, благодаря кубку, а не чемпионату.

Но пропасть по нематериальным, прямо не соотносящимся с турнирным положением активам — куражу, уверенности в себе, чувству собственного достоинства — по-прежнему есть, только теперь она в пользу "Ростова".

Гацкан и Калачев — главные персонализаторы этой, в хорошем для донского коллектива смысле, пропасти, и домашний матч с "Манчестер Юнайтед" стал этому замечательной иллюстрацией.

Судите сами. Команду гостей готовили к особо тщательной опеке Калачева, тем не менее, в одном из эпизодов опека провалилась и филигранный пас Тимофея на Александра Бухарова, еще недавно героя всевозможных шуток и анекдотов, позволил сравнять счет. Далее Калачев и Жозе Моуринью разок поругались на бровке, после финального свистка обнялись, а на пресс-конференции легендарный эксцентричный португалец сказал, что перебранка — плод эмоций, они с Калачевым уважают друг друга, и он, Моуринью, очень рад, что уважаемый им белорус не сыграет в ответном поединке на "Олд Траффорд". Калачев как равноценный визави Моуринью и источник его беспокойства — мыслима ли еще недавно была такая ситуация?

Здесь, конечно, нужно сделать небольшой перерыв в экспрессии, дабы отдать должное рассудочному анализу. Возьмем, скажем, мой исходный посыл относительно Гацкана и Калачева как предмета зависти болельщиков практического любой команды российской премьер-лиги. Это так, но ведь речь именно о них сегодняшних. А семь лет назад они не только на снобистский взгляд болельщиков ведущих клубов, но и объективно не представляли собой чего-то прямо-таки выдающегося. Класс — понятие крайне динамичное, помимо природных данных, оно включает великое множество составляющих и переменных.

Один из важнейших факторов в случае "Ростова" и его лидеров — тренерский гений Курбана Бердыева, иногда проявляющий себя столь потрясающе, что болельщики на полном серьезе обсуждают магию неизменных четок в его руках. С казанским "Рубином" Курбан Бекиевич дважды брал золото ЧР и обыгрывал на чужом поле "Барселону", более, кстати, мощную, чем сейчас. С "Ростовом" завоевал серебро, не дотянув полушага до чемпионства, а теперь, формально находясь вне тренерского штаба, снимает скальпы с "Андерлехта", "Аякса", "Баварии", "Спарты" и не потерял пока шанс расправиться с МЮ.

Император Павел I говорил: "В России нет значительного человека, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь на то время, пока я с ним разговариваю".

Можно пошутить, что в нынешнем российском чемпионате игроки чего-то стоят, лишь пока с ними работает Бердыев, и лишь на то время, пока он с ними работает. Гацкан и Калачев — главные герои нашей заметки, Бухарова тоже уже упомянули.

Однако и у всей этой сложной совокупности козырей и особенностей игроков, тренера, клубного менеджмента и футбольной фортуны есть определенные пределы роста и запас прочности. "Ростов", совершив небольшое чудо в Манчестере, может пройти "красных дьяволов" и замахнуться на выигрыш Лиги Европы, но вряд ли в обозримом будущем и при имеющихся раскладах будет претендовать на выигрыш Лиги Чемпионов. "Порту" Моуринью, нового друга Калачева, вслед за Кубком УЕФА (предшественником ЛЕ) сенсационно выиграл и главный клубный турнир Старого Света, но у "Порту" и список прежних регалий был намного пышнее, и состав, при всей уже отмеченной размытости и неоднозначности понятия "класс", более классный, чем у "Ростов". "Ростов" же уместнее сравнивать с "Брагой", которая сражалась в финале ЛЕ с соотечественниками из "Порту" уже в следующую их блестящую каденцию и кампанию, сезона 2010/2011.

И тут нужно упомянуть последний козырь, который совсем не поддается ощупыванию и занесению в протоколы и таблицы мер и весов, и при этом все равно дан нам в ощущениях и порой перевешивает все остальные. В сюжетной копилке американского кинематографа он фигурирует как "несколько старых друзей собрались вместе и…", а дальше, в зависимости от жанра и фантазии, это может быть и самая веселая попойка в истории США, и смена власти в Белом Дома, и даже отражение инопланетного нашествия. Применительно к родной почве я бы, впрочем, упомянул скорее фильмы о партизанах, и не только фильмы, в первую очередь само партизанское движение времен Великой Отечественной как таковое. Недаром Калачев из Беларуси, самого партизанского края, а Гацкан из Молдовы — "партизанский молдаванский собирается отряд" (песня изначально о временах Гражданской, но давно и окончательно воспринимаемая именно в контексте ВОВ).

Совершать дерзкие вылазки из засады, пускать под откос вражьи составы, превозмогать себя и крушить на порядок превосходящего тебя в силе противника — это Гацкан, Калачев и их товарищи умеют делать как никто в России, да и мало кто в Европе. Конечно, силами одного отряда войну не выиграть, но приблизить общую победу, руководствуясь принципом "делай, что должно, и будь что будет" — вполне.

Да, сегодня европейские футбольные турниры все-таки не сравнить с грандиозными войнами масштаба 1939-1955 годов, здесь уместнее аналогия с локальными, пусть и ожесточенными баталиями, где дерзкий маневренный партизанский отряд при наличии умения, везения, пороха в пороховницах и должной крепости разных органов вполне способен расколошматить регулярные войска. У Бердыева же, Калачева и Гацкана порох и взрывчатка для сбрасывания басурманских поездов с рельс имеются.

В заключение — важный нюанс: из-за перебора желтых карточек Калачев и Гацкан на поле "Олд Траффорд" не выйдут. Тем интереснее, как справится с этим "Ростов". Ведь главное в истории Калачева и Гацкана — каждый игрок в состоянии стать Калачевым и Гацканом. Ну, или почти каждый — без природного партизанского духа все же никуда.