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МОК создаст Независимую организацию допинг-тестирования
16.03.2017 13:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Независимой организации допинг-тестирования (ITA), заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
© Sputnik Алексей Никольский
Заседание Исполкома МОК проходит в четверг в южнокорейском Пхенчхане, который в будущем году примет зимние Олимпийские игры.
Чем займется ITA
Как проинформировал Адамс, правление новой организации будет иметь лишь полномочия наблюдателя и не сможет направлять или инструктировать руководство антидопинговой программы.
"ITA разработает для каждой международной федерации план тестирования, не только по видам спорта, но и по дисциплинам", — заявил Адамс.
По его словам, планы должны содержать минимальное количество тестов для каждого атлета, который хочет участвовать в мировых чемпионатах или Олимпийских играх. мКоличество тестов должно быть прозрачным для каждого атлета в конкретном виде спорта или конкретной дисциплине. Атлеты, не прошедшие установленного минимального количества тестов, не будут допущены к участию в чемпионатах мира или Олимпиадах", — уточнил директор МОК по коммуникациям.
Адамс добавил, что "Национальные антидопинговые агентства (NADOs) должны будут выполнять эти тесты по запросу ITA". "NADOs продолжат, а когда это потребуется, усилят другие программы тестирования. WADA гарантирует, что планы тестирования будут независимы от национальных интересов. В правление ITA будут входить представители государственных органов и общественных организаций, олимпийского движения, WADA, так же, как и избранные представители спортсменов", — сообщил он.
12 принципов для укрепления антидопинговой системы
В декларации принятой Исполкомом МОК содержится 12 принципов для укрепления антидопинговой системы. В частности, в документе содержаться требования по необходимости обеспечения независимости Всемирного антидопингового агентства (WADA) как от спортивных организаций, так и от национальных интересов. Спортивные федерации и правительства стран как равноправные заинтересованные стороны должны иметь равное представительство в совете учредителей и исполкоме WADA.
© Sputnik Алекс Макнотон
Должен быть обеспечен принцип нейтральности в руководстве и в целом в деятельности WADA. Президент и вице-президент WADA не должны занимать никаких постов в правительствах или правительственных организациях или каких-либо спортивных организациях.
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WADA и его руководство должны быть независимы от спортивных организаций и национальных интересов, говорится в декларации Исполкома МОК.
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