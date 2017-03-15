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Бюджет брестского «Динамо» составит 3,5 млн долларов

16.03.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Предполагаемый бюджет брестского «Динамо» на сезон-2017 составит 3,5 млн долларов.

Для сравнения в 2015 году бюджет команды был чуть выше одного миллиона долларов, годом позже он и вовсе составлял всего 420 тысяч долларов.

Отметим, для сравнения бюджет минского «Динамо» – 3 млн долларов.

 
 
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Предполагаемый бюджет брестского «Динамо» на сезон-2017 составит 3,5 млн долларов.

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