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Бюджет брестского «Динамо» составит 3,5 млн долларов
16.03.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Предполагаемый бюджет брестского «Динамо» на сезон-2017 составит 3,5 млн долларов.
Для сравнения в 2015 году бюджет команды был чуть выше одного миллиона долларов, годом позже он и вовсе составлял всего 420 тысяч долларов.
Отметим, для сравнения бюджет
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Предполагаемый бюджет брестского «Динамо» на сезон-2017 составит 3,5 млн долларов.
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