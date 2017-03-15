Бывший защитник БАТЭ и солигорского «Шахтера» Александр затронул тему политики.

«Политикой на определенном этапе жизни очень интересовался. А как иначе, если у сидящих за столом с кружкой крепкого чая мужчин есть три вечные темы, в которых мы «разбираемся» лучше всего: политика, спорт и женщины!

Однако когда мое понимание происходящего немного расширилось, перестал обращать внимание на политические темы. К сожалению, полностью в современном мире их не избежать, коль уж есть телевидение, интернет да и просто человеческие контакты. А вообще на этот счет лучше всего общаться с книгами — они разговаривают молча. «1984» Дж.Оруэлла, «Дети Арбата» Рыбакова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына…

Кстати, вот хотел бы спросить у Гитлера и Сталина: зачем? Чего им не хватало в жизни? Зачем была война? Зачем стольких людей разорили и упекли в лагеря? – цитирует Юревича «Прессбол» со ссылкой на журнал «Большой футбол».