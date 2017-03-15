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Квалификация Евро (U-17). Беларусь играет с Голландией
16.03.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках квалификации Евро сборная Беларуси U17 сыграет против сверстников из Голландии.
Квалификация Евро (U-17)
Голландия U17 – Беларусь U17
16 марта, 20.00
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В рамках квалификации Евро сборная Беларуси U17 сыграет против сверстников из Голландии.
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