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Николай Ходасевич: «Не раз отмечал, что работа АБФФ в последние годы по многим направлениям вызывает вопросы. Белорусский футбол деградирует»
16.03.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич рассказал, какой смысл вкладывал в фразу в отношении АБФФ «мне все ясно, и уже давно».
«В эфире я сказал фразу «Мне все ясно, и уже давно», которую вы назвали лозунгом. Сразу скажу, какой смысл я в это вкладывал. Я не раз отмечал, что работа АБФФ в последние годы по многим направлениям вызывает вопросы. И белорусский футбол даже не пребывает в стагнации, а деградирует. Я сверяюсь с болельщиками, их мнением. Футбольные люди тоже отмечают, что у нас много проблем. И вы, как зампред АБФФ, должны предпринимать более верные шаги, чтобы эта ситуация исправлялась, чтобы наш футбол двигался вперед.
Я вкладываю такой смысл в эту фразу. Мне все явно, и уже давно. И ее вам в студии в глаза говорю», – сказал Ходасевич в эфире АБФФ-ТВ.
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Николай Ходасевич: «Не раз отмечал, что работа АБФФ в последние годы по многим направлениям вызывает вопросы. Белорусский футбол деградирует»
Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич рассказал, какой смысл вкладывал в фразу в отношении АБФФ «мне все ясно, и уже давно».
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