Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич рассказал, какой смысл вкладывал в фразу в отношении АБФФ «мне все ясно, и уже давно».

«В эфире я сказал фразу «Мне все ясно, и уже давно», которую вы назвали лозунгом. Сразу скажу, какой смысл я в это вкладывал. Я не раз отмечал, что работа АБФФ в последние годы по многим направлениям вызывает вопросы. И белорусский футбол даже не пребывает в стагнации, а деградирует. Я сверяюсь с болельщиками, их мнением. Футбольные люди тоже отмечают, что у нас много проблем. И вы, как зампред АБФФ, должны предпринимать более верные шаги, чтобы эта ситуация исправлялась, чтобы наш футбол двигался вперед.

Я вкладываю такой смысл в эту фразу. Мне все явно, и уже давно. И ее вам в студии в глаза говорю», – сказал Ходасевич в эфире АБФФ-ТВ.

Сафарьян и Ходасевич проводят дебаты в студии АБФФ-ТВ