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Варди, Рэшфорд, Дефо, Стерлинг и Уорд-Проуз вызваны в сборную Англии

16.03.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав на матчи с Германией и Литвой.

Вратари: Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Томас Хитон («Бернли»), Джо Харт («Торино»).

Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Гэри Кэйхилл («Челси»), Майкл Кин («Бернли»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Натаниэль Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – «Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Адам Лаллана («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Мичейл Антонио («Вест Хэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Джессе Лингард («Манчестер Юнайтед»), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проуз (оба – «Саутгемптон»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»).

Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер»).

 
 
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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом назвал состав на матчи с Германией и Литвой.

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