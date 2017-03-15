﻿ «Динамо» Брест – «Динамо» Минск. На матч Кубка Беларуси продано более 1500 билетов. 21.by
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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. На матч Кубка Беларуси продано более 1500 билетов

16.03.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За два дня до ответного матча четвертьфинала Кубка Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск в кассах арены продано 1600 билетов.

Встреча пройдет на стадионе ОСК «Брестский» 18 марта и начнется в 20.00.

Первый матч завершился со счетом 2:2.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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За два дня до ответного матча четвертьфинала Кубка Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск в кассах арены продано 1600 билетов.

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