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«Динамо» Брест – «Динамо» Минск. На матч Кубка Беларуси продано более 1500 билетов
16.03.2017 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
За два дня до ответного матча четвертьфинала Кубка Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск в кассах арены продано 1600 билетов.
Встреча пройдет на стадионе ОСК «Брестский» 18 марта и начнется в 20.00.
Первый матч завершился со счетом 2:2.
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За два дня до ответного матча четвертьфинала Кубка Беларуси «Динамо» Брест — «Динамо» Минск в кассах арены продано 1600 билетов.
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