Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о расставании с главным тренером сборной Александром Хацкевичем.

- Главная, в общем-то, история о том, что Хацкевич не разрешал вам принимать пищу с командой, которую вы рассказали на пресс-конференции: после такого даже не хотите делить ответственность. Как это понимать?

– Это надо понимать, что у тренера были свои взгляды на построение команды. Мне, например, эти взгляды противны. Я считаю, что когда человек, который с командой общается, решает бытовые вопросы, не может с командой присутствовать в обычном режиме, как в любом другом коллективе, ненормальным. Это на пользу не идет. Для меня такая ситуация дикая. Но раз было сказано, я это воспринял. Главный тренер в команде даже важнее председателя АБФФ. Но в таком случае, он главный, кто отвечает за результат. Вот к чему сводились мои слова, – сказал Сафарьян.