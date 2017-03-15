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Сергей Сафарьян: «У Хацкевича были свои взгляды на построение команды. Мне эти взгляды противны»

16.03.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о расставании с главным тренером сборной Александром Хацкевичем.

- Главная, в общем-то, история о том, что Хацкевич не разрешал вам принимать пищу с командой, которую вы рассказали на пресс-конференции: после такого даже не хотите делить ответственность. Как это понимать?

– Это надо понимать, что у тренера были свои взгляды на построение команды. Мне, например, эти взгляды противны. Я считаю, что когда человек, который с командой общается, решает бытовые вопросы, не может с командой присутствовать в обычном режиме, как в любом другом коллективе, ненормальным. Это на пользу не идет. Для меня такая ситуация дикая. Но раз было сказано, я это воспринял. Главный тренер в команде даже важнее председателя АБФФ. Но в таком случае, он главный, кто отвечает за результат. Вот к чему сводились мои слова, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о расставании с главным тренером сборной Александром Хацкевичем.

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