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Максим Березинский: «Все я-с-н-о. Причем давно»
16.03.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал итог беседы Николая Ходасевича и Сергея Сафарьяна.
«Все я-с-н-о. Причем давно», – написал Березинский в своем статусе на Tribuna.com. Отметим, что в статусе отмечены теги Ходасевича и Сафарьяна.
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Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал итог беседы Николая Ходасевича и Сергея Сафарьяна.
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