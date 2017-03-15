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Максим Березинский: «Все я-с-н-о. Причем давно»

16.03.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал итог беседы Николая Ходасевича и Сергея Сафарьяна.

«Все я-с-н-о. Причем давно», – написал Березинский в своем статусе на Tribuna.com. Отметим, что в статусе отмечены теги Ходасевича и Сафарьяна.

Сафарьян и Ходасевич провели дебаты в студии АБФФ-ТВ

 
 
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Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал итог беседы Николая Ходасевича и Сергея Сафарьяна.

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