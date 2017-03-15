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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. СКА примет «Динамо», «Локомотив» в гостях у ЦСКА

16.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив», а московское «Динамо» в гостях сыграет со  СКА.

КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Птяые матчи

ЦСКА – Локомотив 0:0 (1 период)
Дата проведения
16 марта, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

СКА – Динамо Москва 0:0 (1 период)
Дата проведения
16 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив», а московское «Динамо» в гостях сыграет со СКА.

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