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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. СКА примет «Динамо», «Локомотив» в гостях у ЦСКА
16.03.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив», а московское «Динамо» в гостях сыграет со СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Птяые матчи
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив», а московское «Динамо» в гостях сыграет со СКА.
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