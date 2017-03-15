Тренер Антонио Конте хочет получить в свои руки больше контроля над работой «Челси» на трансферном рынке.

Лондонский клуб собирается летом заключить с итальянцем новый контракт. Однако Конте считает изменения в работе над трансферами необходимым условием для продления сотрудничества.

В настоящее время за работу на рынке отвечают директор «Челси» Марина Грановская и спортивный директор Майкл Эменало. Конте хочет получить больше полномочий. Также тренер считает нужным заметно расширить состав, добавить ему глубины в преддверии следующего сезона.

С момента назначения Конте на пост тренера «Челси» подписал лишь четырех футболистов. По конкретному запросу итальянца был куплен только один игрок, а именно полузащитник Нголо Канте.