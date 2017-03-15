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Конте хочет получить больше контроля над трансферами, прежде чем продлить контракт с «Челси»
16.03.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Антонио Конте хочет получить в свои руки больше контроля над работой «Челси» на трансферном рынке.
Лондонский клуб собирается летом заключить с итальянцем новый контракт. Однако Конте считает изменения в работе над трансферами необходимым условием для продления сотрудничества.
В настоящее время за работу на рынке отвечают директор «Челси» Марина Грановская и спортивный директор Майкл Эменало. Конте хочет получить больше полномочий. Также тренер считает нужным заметно расширить состав, добавить ему глубины в преддверии следующего сезона.
С момента назначения Конте на пост тренера «Челси» подписал лишь четырех футболистов. По конкретному запросу итальянца был куплен только один игрок, а именно полузащитник Нголо Канте.
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Тренер Антонио Конте хочет получить в свои руки больше контроля над работой «Челси» на трансферном рынке.
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