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Алина Талай: «В США менталитет ближе к нашему, даже российскому. В Европе же люди более консервативные»
16.03.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала о переезде в США.
— Переезд на другой континент, смена часового пояса, условий жизни — достаточно смелое решение…
— Я уже говорила о том, почему поменяла наставника. В последний олимпийский год на карту было поставлено многое. Мой прежний тренер сделал упор на силовую подготовку и немного «передавил». Между нами не складывался диалог, поэтому я решила, что если мы смотрим на подготовку под разными углами, то дальше не стоит продолжать сотрудничество. Мы остались в нормальных отношениях…
— И сразу выбор пал на Лорена Сигрейва?
— Нет, тогда у меня еще не было перспектив уехать в Америку, они пришли позже, когда мы разбежались с австрийским специалистом. Мне не хотелось уезжать за океан, но пришлось, поскольку нынешний тренер работает в США.
— Чем существенным разнится жизнь нынешняя и бывшая?
— Прежде всего бытовыми условиями. В Австрии я жила в одиночестве, остальные же в группе были местными. Не сложился круг людей, с которыми можно было куда-либо выбраться. В Штатах же набралась большая команда из десяти человек, спортсмены, в возрасте от 25 лет и старше. Компания интересных людей, с которыми чувствуешь себя комфортно. Социальная жизнь — немаловажная часть общения, которая влияет и на тренировки. Кстати, мы с девчонками снимаем жилой дом.
У меня не слишком большой опыт и не такой глубокий срез общества для обобщения, но скажу, что в США менталитет ближе к нашему, даже российскому. Конечно, там все завязано на бизнесе, но большинство немного проще относятся ко всему, что происходит вокруг. С ними легче общаться. В Европе же, конкретнее в Австрии, люди более консервативные, закрытые, об этом мне говорили и знакомые в этой стране, – сказала Талай.
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Алина Талай: «В США менталитет ближе к нашему, даже российскому. В Европе же люди более консервативные»
Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала о переезде в США.
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