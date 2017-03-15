Первый заместитель председателя Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич провели диалог в студии АБФФ-ТВ.

Николай Ходасевич: И при Кондратьеве, и при Хацкевиче у сборной были неудовлетворительные результаты, поэтому они уходят в отставку.

Сергей Сафарьян: Да.

Ходасевич: Исключительно они виноваты, что так случилось?

Сафарьян: Считаю, что они должны отвечать за результаты национальной сборной. И заметьте, что Георгий Петрович ушел в отставку сам. Он сам поставил себе оценку. Его не увольняла федерация, как вы пытаетесь преподнести, ставя его в один ряд с Хацкевичем.

Ходасевич: А Хацкевича АБФФ не увольняла?

Сафарьян: Вы опять хотите мои слова на бегу переврать?

Ходасевич: Почему? Я спрашиваю.

Сафарьян: Потому что в одном ряду Кондратьев с Хацкевичем стоять не могут.

Ходасевич: Потому что один сказал и ушел, а второй сказал и не ушел?

Сафарьян: Да.

Ходасевич: Я понимаю, что судебные разбирательства по контракту продолжаются?

Сафарьян: Да.

Ходасевич: И я слушал эфир здесь в студии о том, что у вас были личные словесные договоренности о том, что нужно выполнить задачу на осеннем отрезке.

Сафарьян: Это не словесные договоренности. Задача была поставлена перед всей командой.

Ходасевич: Она была прописана где-то?

Сафарьян: Она была озвучена. И прописана в решении бюро исполкома.

Ходасевич: То есть задокументирована?

Сафарьян: Да, конечно.

Сафарьян vs Ходасевич. Чем завершилась встреча?