|
Сергей Сафарьян: «В одном ряду Кондратьев с Хацкевичем стоять не могут»
16.03.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич провели диалог в студии АБФФ-ТВ.
Николай Ходасевич: И при Кондратьеве, и при Хацкевиче у сборной были неудовлетворительные результаты, поэтому они уходят в отставку.
Сергей Сафарьян: Да.
Ходасевич: Исключительно они виноваты, что так случилось?
Сафарьян: Считаю, что они должны отвечать за результаты национальной сборной. И заметьте, что Георгий Петрович ушел в отставку сам. Он сам поставил себе оценку. Его не увольняла федерация, как вы пытаетесь преподнести, ставя его в один ряд с Хацкевичем.
Ходасевич: А Хацкевича АБФФ не увольняла?
Сафарьян: Вы опять хотите мои слова на бегу переврать?
Ходасевич: Почему? Я спрашиваю.
Сафарьян: Потому что в одном ряду Кондратьев с Хацкевичем стоять не могут.
Ходасевич: Потому что один сказал и ушел, а второй сказал и не ушел?
Сафарьян: Да.
Ходасевич: Я понимаю, что судебные разбирательства по контракту продолжаются?
Сафарьян: Да.
Ходасевич: И я слушал эфир здесь в студии о том, что у вас были личные словесные договоренности о том, что нужно выполнить задачу на осеннем отрезке.
Сафарьян: Это не словесные договоренности. Задача была поставлена перед всей командой.
Ходасевич: Она была прописана где-то?
Сафарьян: Она была озвучена. И прописана в решении бюро исполкома.
Ходасевич: То есть задокументирована?
Сафарьян: Да, конечно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя Сергей Сафарьян и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич провели диалог в студии АБФФ-ТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии