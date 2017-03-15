Новый тренер Виктории Азаренко Майкл Джойс рассказал, как они договорились о сотрудничестве, и о планах по возвращению.

«Я в январе разговаривал с ее агентом о том, что она начинает тренироваться, чтобы вернуться к этом году. Он между делом спросил, не хочу ли я с ней поработать. Я сказал, что нет, потому что был доволен своей работой с Джесси. Но потом я стал об этом думать; мы еще раз поговорили. Я съездил к Вике в Калифорнию поговорить с ней и немного поиграть, и меня очень впечатлило, как она мотивирована и сфокусирована на возвращении. Но расстаться с Джесси все равно было очень сложно – я очень дружен с ней и ее семьей. Я долго не мог решиться. Это было очень непросто.

Виктория пока не знает, когда вернется. Она постепенно наращивает нагрузки. Через несколько недель мы начнем работать в Европе, чтобы вывести их на более высокий уровень. Но нет никакой запланированной даты, а главное – спешки. Мы обсуждали, что было бы здорово вернуться к травяному сезону – возможно, «Уимблдону», – но более реально выглядит американский хардовый сезон.

То, что она, будучи чемпионкой «Шлемов» и экс-первой ракеткой мира, готова работать еще больше, чем раньше, очень меня впечатлило. А у меня есть опыт работы на таком уроне – с Марией. Так что думаю, что я могу помочь ей достичь ее целей».