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«Шахтер» презентовал игровую форму на сезон-2017

16.03.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» на встрече с болельщиками презентовал игровую форму на сезон.

Поставщиком экипировки выбрана немецкая компания «Adidas». Основной комплект выполнен в желтых цветах, выездная форма — черная. Голкиперы будут играть в красном и синем.

Все комплекты объединяет большой силуэт логотипа клуба на спине и животе.

Фото: официальный сайт «Шахтера».

 
 
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«Шахтер» на встрече с болельщиками презентовал игровую форму на сезон.

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