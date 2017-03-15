«Шахтер» на встрече с болельщиками презентовал игровую форму на сезон.

Поставщиком экипировки выбрана немецкая компания «Adidas». Основной комплект выполнен в желтых цветах, выездная форма — черная. Голкиперы будут играть в красном и синем.

Все комплекты объединяет большой силуэт логотипа клуба на спине и животе.

Фото: официальный сайт «Шахтера» .