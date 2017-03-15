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«Шахтер» презентовал игровую форму на сезон-2017
16.03.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» на встрече с болельщиками презентовал игровую форму на сезон.
Поставщиком экипировки выбрана немецкая компания «Adidas». Основной комплект выполнен в желтых цветах, выездная форма — черная. Голкиперы будут играть в красном и синем.
Все комплекты объединяет большой силуэт логотипа клуба на спине и животе.
Фото:
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«Шахтер» на встрече с болельщиками презентовал игровую форму на сезон.
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