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Сергей Новиков: «БФФ, на мой взгляд, кампанию поиска нового тренера сборной элементарно провалила»
16.03.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков раскритиковал работу АБФФ в поиске тренера для сборной.
«БФФ, на мой взгляд, кампанию поиска нового тренера сборной элементарно провалила. Сети, раскинутые, судя по публичным уверениям Сергея Румаса и Сергея Сафарьяна, весьма широко, остались без улова. Причем в положение незадачливого рыбака федерация загнала себя сама. Ведь не секрет, что до Нового года большой интерес к работе со сборной был у Леонида Кучука — тот и не отрицал этого в интервью тебе, Сергей Михалыч. Но ковать железо, пока оно было горячо, не стали. Решили, похоже, потянуть время со шкурной целью: сэкономить пару месяцев на зарплате. Дабы не было упреков в бездеятельности, имитировали кастинг с участием либо сбитых, либо так и не взлетевших летчиков.
Показательно, что никто из этих условных Карпиных-Писаревых сразу не говорил «нет». Однако, минимально изучив обстановку, даже они понимали, что место здесь гиблое и с доброй славой отсюда не уйти. После чего (все!) вежливо отказывались. А Кучука, полагаю, вся эта бутафорская кутерьма справедливо возмутила, он тоже отказался быть «одним из», – сказал Новиков.
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков раскритиковал работу АБФФ в поиске тренера для сборной.
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