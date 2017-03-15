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Азаренко нагрубила болельщику, назвавшему ее ребенка «случайным»

16.03.2017 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере вступила в перепалку с болельщиком.

27-летняя белоруска, готовящаяся к возвращению из декрета, рассказала, что впервые после перерыва прошла допинг-тест, снабдив сообщение хэштегами «честная игра» и «чистый спортсмен».

Азаренко нагрубила болельщику, назвавшему ее ребенка «случайным»

Один из ее подписчиков расценил это как намек на допинговую дисквалификацию Марии Шараповой, на что Азаренко ответила: «Не все, что говорится, говорится о Марии. Я просто говорю о своем любимом спорте и его чистой репутации».

Болельщик отправил несколько твитов в поддержку Шараповой, дисквалифицированной за употребление ранее разрешенного препарата, закончив свое высказывание словами: «Так что не надо больше делать такие ненавязчивые выпады! Лучше займись своим случайным ребенком».

Азаренко на это ответила: «А теперь от***сь», — после чего он извинился и сказал, что является большим ее поклонником.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере вступила в перепалку с болельщиком.

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