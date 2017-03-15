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Азаренко нагрубила болельщику, назвавшему ее ребенка «случайным»
16.03.2017 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере вступила в перепалку с болельщиком.
27-летняя белоруска, готовящаяся к возвращению из декрета, рассказала, что впервые после перерыва прошла допинг-тест, снабдив сообщение хэштегами «честная игра» и «чистый спортсмен».
Один из ее подписчиков
Болельщик отправил несколько твитов в поддержку Шараповой, дисквалифицированной за употребление ранее разрешенного препарата, закончив свое высказывание словами: «Так что не надо больше делать такие ненавязчивые выпады! Лучше займись своим случайным ребенком».
Азаренко на это
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в твиттере вступила в перепалку с болельщиком.
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